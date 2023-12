Séance d’écoute musicale – Planetarium, de Sufjan Stevens Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Séance d’écoute musicale – Planetarium, de Sufjan Stevens Médiathèque Françoise Sagan Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

La médiathèque Françoise Sagan vous propose une séance d’écoute musicale tournée vers l’espace. Le voyage sera assuré par Sufjan Stevens, à bord de son Planétarium (2017, 4AD), à écouter … sous notre planétarium ! À partir de janvier, la salle d’actus de la médiathèque se lance à la quête de l’intime. Quel meilleur endroit pour recevoir des confessions que d’aller se planquer sous les étoiles ? Pour cette séance exceptionnelle, nous prendrons place à bord du planétarium installé quelques jours à la médiathèque pour écouter la grande œuvre pop cosmique de Sufjan Stevens, Planetarium. Sous la voûte étoilée, nous parcourrons avec cet homme venu d’une autre planète l’ensemble des territoires de notre système solaire. Attention, places très limitées à l’intérieur de la fusée ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

