Séance d'écoute musicale – L'espròva, de Sourdure

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Gratuit sur inscription

La médiathèque Françoise Sagan poursuit ses séances d’écoute musicale. Nous vous proposons cette fois un panorama de la scène trad en plein renouveau, avant d’écouter L’Espròva, troisième album de Sourdure paru en 2018.

Où danser désormais, quand les clubs ou autres open air affichent des tarifs prohibitifs et qu’on vous scanne de la tête aux pieds avant d’entrer ? Certain.e.s s’en retournent depuis quelques années au bal folk, où nombre d’artistes font vivre les répertoires traditionnels occitan, breton, auvergnat, en y injectant à l’aide de machines et synthés une forte dose de modernité. Pour continuer de danser la scottish, la bourrée, la maraichine, ou le laridé dans un esprit libre et collectif !

Parmi les plus éminents représentants de cette scène, le musicien Sourdure, venu de la musique électronique abstraite, qui se passionne aujourd’hui pour le folk auvergnat chanté en occitan.

Pour célébrer cette scène, nous écouterons L’Espròva (Les Disques du Festival Permanent, 2018). Sur nos transats ou en dansant ? À vous d’en décider !

