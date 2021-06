Paris Bibliothèque Valeyre Paris Séance d’écoute musicale : la nuit en chansons Bibliothèque Valeyre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séance d’écoute musicale : la nuit en chansons Bibliothèque Valeyre, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 10h30 à 11h30

gratuit

Mélomanes ou curieux, découvrez les trésors cachés de la discothèque Valeyre. Si le jour a des yeux, la nuit, elle, a des oreilles… Venez le vérifier avec nous, lors de ce petit déjeuner très spécial qui pourrait bien vous montrer combien tendre est la nuit. et puis c’est vrai, c’est si beau, une ville la nuit. Alors, en votre compagnie matinale, vienne la nuit, sonne l’heure… Séance programmée le 19 juin à 10h30, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Sur inscription à partir du 27 mai 2021. Animations -> Autre animation Bibliothèque Valeyre 24 rue de Rochechouart Paris 75009

Contact :Bibliothèque Valeyre 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

