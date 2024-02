Séance d’écoute musicale – Hosono House d’Haruomi Hosono Médiathèque Françoise Sagan Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Gratuit sur réservation

La médiathèque Françoise Sagan vous propose une séance d’écoute musicale tournée vers le Japon. Nous partirons à la découverte de la city pop, un courant musical né dans les années 1970 dont Haruomi Hosono est l’un des principaux initiateurs.

En écho à notre salle d’actualité qui vous proposera en avril une sélection de documents sur la ville, nous vous proposons de découvrir un disque culte qui vient de bénéficier d’une belle réédition : Hosono House (Light in the Attic, 2023), initialement paru en 1973 et emblématique de ce qu’on appellera plus tard la city pop.

Le disque ravive le souvenir d’une époque où l’on ne craint pas encore de chanter la douceur de vivre sur des airs légers et sautillants. Le jeune Haruomi Hosono, avant de devenir le pape de la pop japonaise n’en est qu’à ses débuts, mais porte déjà le costume de Japonais le plus cool de la Terre. Il vient de quitter l’éphémère formation Happy End pour lancer son premier album solo, cette chaleureuse Hosono House dans laquelle on se tout de suite comme chez soi, même 50 ans plus tard.

A savourer pour une écoute intégrale sur nos transats, loin du fracas de la ville !

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/

