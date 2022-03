Séance de yoga pour les enfants Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Séance de yoga pour les enfants Parentis-en-Born, 1 mars 2022, Parentis-en-Born. Séance de yoga pour les enfants Parentis-en-Born

2022-03-01 – 2022-03-01

Parentis-en-Born Landes Pitchoun’Yoga Une bulle de bien-être pour améliorer le souffle, la confiance en soi, la connaissance de son corps… De 3 à 6 ans. Séances de yoga réconfortantes et amusantes (postures rigolotes, jeux

avec doudous, bulles, histoires, déguisements…) Tapis et accessoires fournis… et beaucoup de surprises !! Pitchoun’Yoga Une bulle de bien-être pour améliorer le souffle, la confiance en soi, la connaissance de son corps… De 3 à 6 ans. Séances de yoga réconfortantes et amusantes (postures rigolotes, jeux

avec doudous, bulles, histoires, déguisements…) Tapis et accessoires fournis… et beaucoup de surprises !! +33 6 83 88 58 25 Pitchoun’Yoga Une bulle de bien-être pour améliorer le souffle, la confiance en soi, la connaissance de son corps… De 3 à 6 ans. Séances de yoga réconfortantes et amusantes (postures rigolotes, jeux

avec doudous, bulles, histoires, déguisements…) Tapis et accessoires fournis… et beaucoup de surprises !! Flickr

Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Parentis-en-Born Autres Lieu Parentis-en-Born Adresse Ville Parentis-en-Born lieuville Parentis-en-Born Departement Landes

Parentis-en-Born Parentis-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parentis-en-born/

Séance de yoga pour les enfants Parentis-en-Born 2022-03-01 was last modified: by Séance de yoga pour les enfants Parentis-en-Born Parentis-en-Born 1 mars 2022 Landes Parentis-en-Born

Parentis-en-Born Landes