2022-07-06 10:00:00 – 2022-07-06 11:00:00

Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Saint-Michel-de-Fronsac EUR 5 Butterflyoga est heureuse d’accueillir les enfants tous les mercredis de juin de 10h à 11h pour une séance de yoga! Nous partirons à la découverte des sensations du corps afin de se détendre et de développer notre concentration.

