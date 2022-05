Séance de yoga parents enfants, 19 juillet 2022, .

Séance de yoga parents enfants

2022-07-19 – 2022-07-19

EUR 4 4 Venez profiter d’une séance de yoga accompagnés de vos enfants avec Tiffany

C’est aussi lâcher prise en prenant conscience de son corps.

Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

12 participants maximum.

A partir de 5 ans

Pensez à vous munir de chaussures adaptées et d’une serviette.

