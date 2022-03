Séance de yoga Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Séance de yoga Parentis-en-Born, 3 mars 2022, Parentis-en-Born. Séance de yoga ESPACE DU MOUQUET 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born

2022-03-03 – 2022-03-03 ESPACE DU MOUQUET 263 Route du Mouquet

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born EUR 11 11 Séance de yoga : 10h : séance avec Isabelle. ( yoga matinal)

