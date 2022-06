Séance de yoga Parent et Enfant

Séance de yoga Parent et Enfant, 2 juillet 2022, . Séance de yoga Parent et Enfant



2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02 12:00:00 L’Association Bien être en YOGA propose un atelier yoga parent enfant pour pratiquer des postures de yoga tout en créant des instants ludiques et complices avec son enfant.

Inscription obligatoire (nombre de places limité) & apportez un tapis de Yoga !

Inscriptions et renseignements : 03 44 79 42 84 ou : o.legrand@beauvaisis.fr dernière mise à jour : 2022-06-27 par

