Séance de Yoga, méditation et Pranayama à Maguide Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Séance de Yoga, méditation et Pranayama à Maguide Biscarrosse, 2 août 2022, Biscarrosse. Séance de Yoga, méditation et Pranayama à Maguide Devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide Biscarrosse

2022-08-02 09:30:00 – 2022-08-02 11:00:00 Devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide

Biscarrosse Landes EUR 4 4 Une sortie nature qui sera l’occasion de pratiquer une séance de Yoga et Pranayama en pleine nature suivie d’une méditation les pieds dans l’eau. Le pranayama est l’un des huit piliers du yoga. Il consiste à effectuer des exercices de respiration particuliers pour le bien du corps et de l’esprit. Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes. Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

12 participants. Une sortie nature qui sera l’occasion de pratiquer une séance de Yoga et Pranayama en pleine nature suivie d’une méditation les pieds dans l’eau. Le pranayama est l’un des huit piliers du yoga. Il consiste à effectuer des exercices de respiration particuliers pour le bien du corps et de l’esprit. Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes. Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

12 participants. Une sortie nature qui sera l’occasion de pratiquer une séance de Yoga et Pranayama en pleine nature suivie d’une méditation les pieds dans l’eau. Le pranayama est l’un des huit piliers du yoga. Il consiste à effectuer des exercices de respiration particuliers pour le bien du corps et de l’esprit. Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes. Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Bon à savoir

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

12 participants. corps et esprit

Devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide Ville Biscarrosse lieuville Devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Séance de Yoga, méditation et Pranayama à Maguide Biscarrosse 2022-08-02 was last modified: by Séance de Yoga, méditation et Pranayama à Maguide Biscarrosse Biscarrosse 2 août 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes