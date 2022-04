Séance de yoga Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ingwiller Bas-Rhin Ingwiller EUR Dans le cadre des animations estivales, l’office du tourisme de Hanau-La Petite Pierre organise une séance de yoga avec Laura Schwartz, professeur de yoga. Rendez-vous au jardin de la synagogue à Ingwiller “Au cœur d’Ingwiller, à l’abri de l’agitation du village, je vous invite à me retrouver pour une séance printanière de Yoga, dans le magnifique jardin de la Synagogue. Durant cette heure, nous allons prendre le temps de respirer et de nous mouvoir en conscience afin d’habiter pleinement nos corps et l’espace qui nous entoure. La séance débutera par des exercices sur le souffle (pranayama), s’en suivra un flow de postures (asanas) pour créer de l’espace, et de la mobilité dans le corps. Nous basculerons ensuite vers des postures tenues quelques minutes (yin yoga), afin d’amener immobilité et silence, à la fois dans le corps et dans le mental, pour nous préparer à la relaxation finale. Nous terminerons par une méditation guidée.” Les participants seront invités à amener, un tapis de yoga

