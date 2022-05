Séance de Yoga et méditation à Gastes Gastes, 31 août 2022, Gastes.

Séance de Yoga et méditation à Gastes Gastes

2022-08-31 10:00:00 – 2022-08-31 12:00:00

Gastes Landes Gastes

EUR 2 2 Une sortie nature qui sera l’occasion de pratiquer une séance de Yoga et Méditation en pleine nature.

Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes. Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Durée 2h00.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées …

Penser à votre tapis, serviette et à votre bouteille d’eau.

15 participants maximum

Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse.

dernière mise à jour : 2022-05-02 par