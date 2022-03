Séance de Yoga en famille Saint-Pierre-es-Champs Saint-Pierre-es-Champs Catégories d’évènement: Oise

Saint-Pierre-es-Champs

Séance de Yoga en famille Saint-Pierre-es-Champs, 23 mars 2022, Saint-Pierre-es-Champs. Séance de Yoga en famille Saint-Pierre-es-Champs

2022-03-23 15:45:00 – 2022-03-23

Saint-Pierre-es-Champs Oise Saint-Pierre-es-Champs 20 20 Les Chaudoudoux de Stéphanie organise une séance de Yoga mercredi 23 mars 15h45 à la Côte Saint Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs.

Pour le bon déroulement de la séance, pensez à apporter un tapis ou une couverture et porter une tenue dans laquelle vous vous sentez à l’aise. Attention : Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Le tarif est de 20 € par famille, infos et réservation obligatoire au 06.16.38.88.46 ou par mail leschaudoudouxdestephanie@gmail.com leschaudoudouxdestephanie@gmail.com +33 6 16 38 88 46 https://chaudoudouxstephanie.wixsite.com/monsite Les Chaudoudoux de Stéphanie organise une séance de Yoga mercredi 23 mars 15h45 à la Côte Saint Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs.

Saint-Pierre-es-Champs

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

