Sanguinet Landes Sanguinet EUR 5 5 Évacuer le stress, réduire la tension artérielle, renforcer le système immunitaire, réduire la

douleur, positiver, ce sont les bienfaits générés par le Rire ! Le Yoga du Rire est une façon de SE RÉUNIR POUR RIRE ENSEMBLE, selon les principes du

«Rire sans Raison» établis par le Fondateur du Yoga du Rire et Docteur Indien Madan KATARIA. Pas besoin de raison de rire, ni de talents particuliers d’humour pour en tirer les bénéfices. En effet, notre cerveau et notre corps ne font pas la différence entre le rire naturel et le rire stimulé. Une séance type est composée de techniques de lâcher prise, d’évacuation des tensions, de rires anti

stress, du rire pour booster sa vitalité, accompagné de quelques étirements, sorte de stretching doux

inspiré du Yoga. Le mieux, c’est encore de le découvrir par soi même ! Pensez à votre tapis de sol et à votre bouteille d’eau.

