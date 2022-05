Séance de Yoga Doux Biscarrosse, 4 juillet 2022, Biscarrosse.

Séance de Yoga Doux Route des Lacs Rdv Restaurant Les Docks du Lac Biscarrosse

2022-07-04 – 2022-07-04 Route des Lacs Rdv Restaurant Les Docks du Lac

Biscarrosse Landes

35 35 EUR Séances de yoga en cours collectifs

Cours tous niveaux – que vous ayez ou pas déjà pratiqué le yoga

Durée de la séance : 1h15

Comment se déroule une séance ?

Lâcher le mental le temps d’une séance et ressentir

1) Temps de reconnexion à soi : on quitte les préoccupations du quotidien pour être pleinement dans le moment présent.

2) Je vous guide pour quelques exercices respiratoires qui vont vous permettre d’être à l’écoute de votre souffle (notre meilleur allié pour effectuer les postures de manière fluide).

3) Une fois connecté à la respiration, la pratique des postures effectuée dans un ordre précis permettra de libérer les tensions, se renforcer et d’apporter détente et apaisement.

4) La séance se termine par un moment de relaxation qui permet au corps d’assimiler le travail effectué.

YOGA DOUX = Rythme plus lent, relaxant, apaisant avec temps de méditation

Séances de yoga en cours collectifs

Cours tous niveaux – que vous ayez ou pas déjà pratiqué le yoga

Durée de la séance : 1h15

Comment se déroule une séance ?

Lâcher le mental le temps d’une séance et ressentir

1) Temps de reconnexion à soi : on quitte les préoccupations du quotidien pour être pleinement dans le moment présent.

2) Je vous guide pour quelques exercices respiratoires qui vont vous permettre d’être à l’écoute de votre souffle (notre meilleur allié pour effectuer les postures de manière fluide).

3) Une fois connecté à la respiration, la pratique des postures effectuée dans un ordre précis permettra de libérer les tensions, se renforcer et d’apporter détente et apaisement.

4) La séance se termine par un moment de relaxation qui permet au corps d’assimiler le travail effectué.

YOGA DOUX = Rythme plus lent, relaxant, apaisant avec temps de méditation

Séances de yoga en cours collectifs

Cours tous niveaux – que vous ayez ou pas déjà pratiqué le yoga

Durée de la séance : 1h15

Comment se déroule une séance ?

Lâcher le mental le temps d’une séance et ressentir

1) Temps de reconnexion à soi : on quitte les préoccupations du quotidien pour être pleinement dans le moment présent.

2) Je vous guide pour quelques exercices respiratoires qui vont vous permettre d’être à l’écoute de votre souffle (notre meilleur allié pour effectuer les postures de manière fluide).

3) Une fois connecté à la respiration, la pratique des postures effectuée dans un ordre précis permettra de libérer les tensions, se renforcer et d’apporter détente et apaisement.

4) La séance se termine par un moment de relaxation qui permet au corps d’assimiler le travail effectué.

YOGA DOUX = Rythme plus lent, relaxant, apaisant avec temps de méditation

Route des Lacs Rdv Restaurant Les Docks du Lac Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-05-20 par