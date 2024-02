Séance de yoga avec Nirodha Yoga Beuzec-Cap-Sizun, lundi 1 janvier 2024.

Séance de yoga avec Nirodha Yoga Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Séances de Yoga les lundis à 10h et 18h30, les mardis à 19h30 et les jeudis à 12h30.

Les cours permettent de travailler les 6 qualités du corps et de s’engager en parallèle dans un développement personnel

– La souplesse et la plasticité psychique

– La force et la volonté

– La coordination et l’harmonisation des différents plans de la personnalité

– L’équilibre et la stabilité (capacité d’attention et de concentration)

– L’endurance et la persévérance

Les cours se distinguent par

– L’apprentissage des respirations complètes

– L’importance de l’alignement et de l’étirement de la colonne vertébrale

– Une structure de la séance en différentes étapes

1. Relaxation

2. Préparation respiratoire

3. Préparation musculaire et articulaire

4. Pratique des enchainements et postures

5. Pratique d’exercices respiratoires

Les cours sont adaptés à tout public. Chaque posture est exécutée en fonction de ses propres capacités. Il ne s’agit pas de faire des postures parfaites mais de réaliser les postures en respectant son corps et ses limites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 18:30:00

fin : 2024-06-30 19:30:00

Lieu-dit Kervillé

Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne cloe@nirodha-yoga.fr

