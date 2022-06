Séance de yoga avec Julie

2022-06-10 – 2022-06-10 La Plume à Loup – Attin

Vendredi 10 juin à 16h45

————————-

Juyogalie est une association pour l’enseignement du yoga : exercices de respiration, postures, méditation, relaxation.

Julie vous guide sur le chemin du yoga, le cœur en éveil, l’esprit ouvert, le corps à la fois paisible et fort. Rendez-vous pour un moment de yoga intégral, centré sur la respiration. Informations et réservations : +33 (0)6 33 24 22 72

Prendre un plaid ou un tapis La Plume à Loup – Attin

