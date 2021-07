Charavines Charavines Charavines, Isère Séance de Yoga au Yacht Club Charavines Charavines Catégories d’évènement: Charavines

Isère

Séance de Yoga au Yacht Club Charavines, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Charavines. Séance de Yoga au Yacht Club 2021-07-12 10:15:00 – 2021-07-16 11:15:00 Yacht Club Grenoble Charavines 1100 route de Vers Ars

Charavines Isère Charavines EUR 10 Venez vous ressourcer au bord du Lac de Paladru.

Au programme : se tonifier, s’assouplir, se détendre et, développer calme et recul pour affronter le quotidien. Les séances seront adaptées et ouvertes à tous, quelque soit votre niveau de pratique. stephanie.azau@gmail.com +33 6 58 22 43 43 https://yogastephanieazau.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Charavines, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Charavines Adresse Yacht Club Grenoble Charavines 1100 route de Vers Ars Ville Charavines lieuville 45.44386#5.51401