Séance de yoga à la Maison Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère Villeneuve-sur-Fère Catégories d’évènement: 02130

Villeneuve-sur-Fère

Séance de yoga à la Maison Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère, 25 juin 2022, Villeneuve-sur-Fère. Séance de yoga à la Maison Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère

2022-06-25 – 2022-06-25

Villeneuve-sur-Fère 02130 Villeneuve-sur-Fère “Paul Claudel aimait le panorama à perte de vue depuis Villeneuve-sur-Fère pour son côté inspirant. Le cadre est effectivement propice à la relaxation. C’est pour cette raison que Cynthia, de l’association Instant Yoga, vous propose de participer à une séance de yoga dans le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel. Une expérience ressourçante et inédite à découvrir au plus vite. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une ou plusieurs séances, les : samedi 25 juin à 15h30 samedi 30 juillet à 11h samedi 13 août à 15h30 Tarif : 6 € par personne (à verser directement à l’Association Instant Yoga) Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72 Si vous en possédez un, vous pouvez amener votre tapis de sol. ” “Paul Claudel aimait le panorama à perte de vue depuis Villeneuve-sur-Fère pour son côté inspirant. Le cadre est effectivement propice à la relaxation. C’est pour cette raison que Cynthia, de l’association Instant Yoga, vous propose de participer à une séance de yoga dans le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel. Une expérience ressourçante et inédite à découvrir au plus vite. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une ou plusieurs séances, les : samedi 25 juin à 15h30 samedi 30 juillet à 11h samedi 13 août à 15h30 Tarif : 6 € par personne (à verser directement à l’Association Instant Yoga) Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72 Si vous en possédez un, vous pouvez amener votre tapis de sol. ” +33 3 23 71 94 72 “Paul Claudel aimait le panorama à perte de vue depuis Villeneuve-sur-Fère pour son côté inspirant. Le cadre est effectivement propice à la relaxation. C’est pour cette raison que Cynthia, de l’association Instant Yoga, vous propose de participer à une séance de yoga dans le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel. Une expérience ressourçante et inédite à découvrir au plus vite. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une ou plusieurs séances, les : samedi 25 juin à 15h30 samedi 30 juillet à 11h samedi 13 août à 15h30 Tarif : 6 € par personne (à verser directement à l’Association Instant Yoga) Réservation obligatoire au 03 23 71 94 72 Si vous en possédez un, vous pouvez amener votre tapis de sol. ” Claire Debout CARCT

Villeneuve-sur-Fère

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 02130, Villeneuve-sur-Fère Autres Lieu Villeneuve-sur-Fère Adresse Ville Villeneuve-sur-Fère lieuville Villeneuve-sur-Fère Departement 02130

Villeneuve-sur-Fère Villeneuve-sur-Fère 02130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-fere/

Séance de yoga à la Maison Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère 2022-06-25 was last modified: by Séance de yoga à la Maison Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère Villeneuve-sur-Fère 25 juin 2022 02130 Villeneuve-sur-Fère

Villeneuve-sur-Fère 02130