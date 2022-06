Séance de yoga

2022-07-06 19:00:00 – 2022-07-06 20:15:00 Pratique de yoga en extérieur dans la verdure pour être au plus près de la nature profiter du chant des oiseaux et des derniers rayons de soleil de la journée, en cas de pluie possibilité de s’abriter dans la grange de l’Ecospace.

Adulte – Inscription obligatoire – Apporter un tapis de Yoga.

Inscriptions et renseignements : 03 44 79 42 84 – o.legrand@beauvaisis.fr dernière mise à jour : 2022-06-27 par

