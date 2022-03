Séance de Théâtre Forum Maison De la Vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Maison De la Vie Associative, le jeudi 24 mars à 19:00

Venez nombreux pour expérimenter avec nous des alternatives. Thème de la séance : la malbouffe.

Entrée libre

Babelabab ouvre les portes de son atelier et vous invite à une séance de théâtre forum. Maison De la Vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T20:00:00

