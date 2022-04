Séance de solidarité en faveur de l’Ukraine Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

### La soirée Le cinéma de la Scène Nationale d’Albi organise une soirée spéciale autour du film Olga en solidarité avec l’Ukraine et les Ukrainiens. Elle permettra de faire des dons et d’échanger avec l’association Tarn-Ukraine. La participation est libre mais nécessaire au profit de l’association Tarn-Ukraine. ### Le film “**Olga**” de Elie Grappe (2021) Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio… Durée : 1h27 Synopsis : En 2013, une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan. _« Élie Grappe signe un premier film impressionnant par sa maîtrise et sa puissance narrative. »_ Le Journal du Dimanche L’association Tarn-Ukraine et la Scène Nationale d’Albi vous invitent à participer à la projection du film “Olga” en solidarité avec l’Ukraine et les Ukrainiens. Scène Nationale Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

