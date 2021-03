Ivry-sur-Seine Lycée Fernand Léger Ivry-sur-Seine Séance de sensibilisation sur le thème des discriminations Lycée Fernand Léger Ivry-sur-Seine Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

Séance de sensibilisation sur le thème des discriminations

Lycée Fernand Léger, le vendredi 26 mars à 10:30

L’Association Eveil en partenariat avec la plateforme Tous uniques, Tous unis animeront conjointement dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations un atelier débat de sensibilisation sur le thème de la lutte contre toutes les formes de discriminations.

Gratuit sur inscription pour les établissements scolaires

Atelier Débat, Co-Animation d’une séance de sensibilisation citoyenne sur le thème de la discrimination avec des acteurs de la plateforme Tous uniques, Tous unis et Eveil Association Lycée Fernand Léger 15 Avenue Henri Barbusse, 94 200 Ivry-Sur-Seine Ivry-sur-Seine Monmousseau – Vérollot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lycée Fernand Léger 15 Avenue Henri Barbusse, 94 200 Ivry-Sur-Seine Ivry-sur-Seine