Haut-Rhin Westhalten EUR Séance de respiration consciente et en cohérence cardiaque au milieu des vignes.

Pour évacuer, limiter vos stress, vos tensions, apprendre à se fortifier grâce à la respiration. Prévoir un tapis de sol. Séance d’1h, tout au long des 2 journées. Pour tous, tout niveau. Enfant à partir de 10 ans. +33 3 89 49 67 10 Westhalten

