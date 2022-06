Séance de (re) mise en forme, 5 juin 2022, .

Séance de (re) mise en forme

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 11:00:00

Nos partenaires, l’association ABACIE, l’association de Gymnastique Volontaire, Move It et MyClub vous ont concocté, pour cette nouvelle saison, une programmation variée pour garder la forme tout l’été.

Méditation, Pilates, Tai Chi Chuan, Yoga, gym plurielle et autres disciplines sont à découvrir les dimanches matins jusqu’au mois de septembre.

Les dimanches 05 et 19 juin, 03-10-17-24 et 31 juillet, 21 et 28 août, 04-11 et 18 septembre

De 10h à 11h dans le parc – Entrée libre (séance annulée en cas de pluie)

Tenue souple conseillée, tapis de sol obligatoire et bouteille d’eau recommandée

SÉANCES DE (RE) MISE EN FORME DE JUIN À SEPTEMBRE

Enfilez votre tenue de sport et profitez des bienfaits des séances de (Re) Mise en forme au grand air !

Mairie de Saint-Doulchard

