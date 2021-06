Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Séance de Qi Gong Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Séance de Qi Gong Hermanville-sur-Mer, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer. Séance de Qi Gong 2021-07-09 09:30:00 – 2021-07-09 11:00:00 Place du Cuirassé Courbet Devant le poste de secours n° 1

Hermanville-sur-Mer Calvados Venez vous détendre et profiter d’une séance de Qi Gong sur la plage proposée par Le Fil de Soi.

Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. Venez vous détendre et profiter d’une séance de Qi Gong sur la plage proposée par Le Fil de Soi. Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. accueil.hermanville@orange.fr +33 7 69 14 06 35 Venez vous détendre et profiter d’une séance de Qi Gong sur la plage proposée par Le Fil de Soi. Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater. Venez vous détendre et profiter d’une séance de Qi Gong sur la plage proposée par Le Fil de Soi.

Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Place du Cuirassé Courbet Devant le poste de secours n° 1 Ville Hermanville-sur-Mer