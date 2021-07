Assérac Assérac Asserac, Loire-Atlantique SÉANCE DE QI GONG Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

SÉANCE DE QI GONG Assérac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Assérac. SÉANCE DE QI GONG 2021-07-14 – 2021-07-14

Assérac Loire-Atlantique Le Qi Gong (dit Tchi Kong) est une gymnastique énergétique chinoise, les mouvements sont lents et consistent à faire circuler l’énergie (le Qi ou Tchi) dans le corps et ouvrir les méridiens. Il est praticable par tous à partir de 7 ans.

Venir en tenue souple, apporter un plaid ou paréo. Le Qi Gong (dit Tchi Kong) est une gymnastique énergétique chinoise, les mouvements sont lents et consistent à faire circuler l’énergie (le Qi ou Tchi) dans le corps et ouvrir les méridiens. Il est praticable par tous à partir de 7 ans.

Venir en tenue souple, apporter un plaid ou paréo. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Assérac Adresse Ville Assérac lieuville 47.44515#-2.45238