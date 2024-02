Séance de préparation à l’observation astronomique Observatoire astronomique Lacapelle-Biron, samedi 13 avril 2024.

L’Observatoire Astronomique de Lacapelle-Biron vous ouvre ses portes pour une séance de préparation à l’observation en astronomie (par beau temps) et utilisation des logiciels et applications Stellarium et Skysafari (par mauvais temps).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

Observatoire astronomique 709 route de Saint Chaliès

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Séance de préparation à l’observation astronomique Lacapelle-Biron a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Fumel Vallée du Lot