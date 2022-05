Séance de planetarium gonflable Station biologique de Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Séance de planetarium gonflable Station biologique de Paimpont, 18 juin 2022, Paimpont. Séance de planetarium gonflable

Station biologique de Paimpont, le samedi 18 juin à 14:00

Il s’agit d’une structure gonflable hémisphérique sur laquelle se projette les étoiles. Au cours d’une séance de 45 minutes,vous pourrez découvrir le ciel nocturne de plus près et vous laisser guider par quelques contes mythologiques. Une séance à 14h. Une séance à 16h.

Sur réservation. Nombre de places limitées. 5 € (adulte) – 3 € (mineur, étudiant et habitant de Brocéliande communauté)

Le planétarium est un outil pédagogique permettant d’observer le ciel étoilé, même en plein jour ! Station biologique de Paimpont Station biologique de Paimpont 35380 Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

