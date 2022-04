Séance de planétarium – Après-midi sous les étoiles Marseille 4e Arrondissement, 7 février 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Séance de planétarium – Après-midi sous les étoiles Observatoire Astronomique de Marseille Entrée boulevard Cassini Marseille 4e Arrondissement

2022-02-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-19 17:30:00 17:30:00 Observatoire Astronomique de Marseille Entrée boulevard Cassini

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

La tête dans les étoiles



Les visites se déroulent l’après-midi :



Circuit de 14h00 – Tout public (conseillé à partir de 7 ans)

Circuit de 15h30 – Jeune public (à partir de 5-6 ans)

Uniquement sur réservation.



Les circuits incluent une séance de planétarium, la visite du grand télescope de l’observatoire et une observation du soleil si la météo le permet.



Vous pourrez faire votre choix parmi des thèmes différents en fonction des séances comme ”L’exploration du système solaire” ou ”Polaris, le mystère de la nuit polaire”.



Le programme détaillé sur le site du planétarium de l’observatoire de Marseille.



Conditions d’accueil :



Réservation obligatoire uniquement par e-mail en écrivant à : andromede.13@live.fr

En précisant vos nom et prénom. Bien indiquer le nombre de personnes désirant participer, le jour et l’heure du circuit de l’après-midi que vous avez choisi. Vous recevrez une confirmation par e-mail.



Le pass sanitaire et le port du masque sont exigés pour accéder au site.

Port du masque (non fourni) obligatoire à partir de 11 ans, sans lequel l’accès vous sera refusé. Le port du masque est fortement conseillé à partir de 6 ans. Respect des règles de distanciation physique. Gel hydroalcoolique mis à votre disposition.

Venez faire un tour au planétarium de l’observatoire historique de Marseille.

http://andromede.id.st/

La tête dans les étoiles



Les visites se déroulent l’après-midi :



Circuit de 14h00 – Tout public (conseillé à partir de 7 ans)

Circuit de 15h30 – Jeune public (à partir de 5-6 ans)

Uniquement sur réservation.



Les circuits incluent une séance de planétarium, la visite du grand télescope de l’observatoire et une observation du soleil si la météo le permet.



Vous pourrez faire votre choix parmi des thèmes différents en fonction des séances comme ”L’exploration du système solaire” ou ”Polaris, le mystère de la nuit polaire”.



Le programme détaillé sur le site du planétarium de l’observatoire de Marseille.



Conditions d’accueil :



Réservation obligatoire uniquement par e-mail en écrivant à : andromede.13@live.fr

En précisant vos nom et prénom. Bien indiquer le nombre de personnes désirant participer, le jour et l’heure du circuit de l’après-midi que vous avez choisi. Vous recevrez une confirmation par e-mail.



Le pass sanitaire et le port du masque sont exigés pour accéder au site.

Port du masque (non fourni) obligatoire à partir de 11 ans, sans lequel l’accès vous sera refusé. Le port du masque est fortement conseillé à partir de 6 ans. Respect des règles de distanciation physique. Gel hydroalcoolique mis à votre disposition.

Observatoire Astronomique de Marseille Entrée boulevard Cassini Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par