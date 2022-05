Séance de pilates Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Séance de pilates Hermanville-sur-Mer, 1 août 2022, Hermanville-sur-Mer. Séance de pilates Plage Place du Courbet Hermanville-sur-Mer

2022-08-01 18:00:00 – 2022-08-01 19:00:00 Plage Place du Courbet

Hermanville-sur-Mer Calvados Venez profiter d’une séance de pilates en plein-air organisée par Christèle Mette, professeure de pilates. Méthode douce de renforcement musculaire des muscles profonds du corps.

Pensez à prévoir un tapis, une grande serviette et une bouteille d’eau.

Par temps de pluie ou de grand vent, les séances se déroulent à la Ferme. Venez profiter d’une séance de pilates en plein-air organisée par Christèle Mette, professeure de pilates. Méthode douce de renforcement musculaire des muscles profonds du corps. Pensez à prévoir un… accueil.hermanville@orange.fr +33 2 31 36 18 00 Venez profiter d’une séance de pilates en plein-air organisée par Christèle Mette, professeure de pilates. Méthode douce de renforcement musculaire des muscles profonds du corps.

Pensez à prévoir un tapis, une grande serviette et une bouteille d’eau.

Par temps de pluie ou de grand vent, les séances se déroulent à la Ferme. Plage Place du Courbet Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Plage Place du Courbet Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Plage Place du Courbet Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Séance de pilates Hermanville-sur-Mer 2022-08-01 was last modified: by Séance de pilates Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 1 août 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados