2022-08-12 09:30:00 – 2022-08-12 10:30:00

Offrez-vous une séance de Pilates, sport santé en toute sérénité, avec notre coach sportive experte dans un endroit magique La méthode PILATES a pour objectif le développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques. Elle constitue à elle seule un entraînement très complet. L'immense plage de sable fin ainsi que la vue extraordinaire vous laisseront un souvenir exceptionnel!

