Séance en plein-air.

Technique douce du renforcement des muscles profonds visant au maintien d’une bonne posture, tonicité, équilibre et souplesse. Le Pilate demande de la concentration du contrôle, du centrage, de la régularité. Il est adapté en prévention mais aussi soulage les douleurs du quotidien. Séance en plein-air.

