Séance de Méditation

Séance de Méditation, 7 juin 2022, . Séance de Méditation

2022-06-07 – 2022-06-07 EUR 11 11 Le terme méditation désigne une pratique qui consiste souvent en une attention portée sur soi. (Pensez à emmener un tapis de sol, plaid, coussin et une bouteille d’eau. Inscription obligatoire. Le terme méditation désigne une pratique qui consiste souvent en une attention portée sur soi. (Pensez à emmener un tapis de sol, plaid, coussin et une bouteille d’eau. Inscription obligatoire. +33 6 12 82 27 10 Le terme méditation désigne une pratique qui consiste souvent en une attention portée sur soi. (Pensez à emmener un tapis de sol, plaid, coussin et une bouteille d’eau. Inscription obligatoire. px here dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville