Séance de méditation Plomodiern Plomodiern Catégories d’évènement: Finistère

Plomodiern

Séance de méditation Plomodiern, 4 août 2022, Plomodiern. Séance de méditation

Plage de Lestrevet Plomodiern Finistère

2022-08-04 – 2022-08-04 Plomodiern

Finistère Au bord de l’océan, dans un endroit calme, laissez-vous guider par Patricia Tréanton « Le chemin des orchidées » à la découverte des bases de la méditation et de la pleine conscience ! Recentrez-vous sur vous-même, ralentissez, changez le rythme et laissez tous vos sens s’éveiller pour vivre le moment présent !

Réservation au 02 98 81 27 37

Durée : 1h – 5/7 pers max – Tarif : 10 € +33 2 98 81 27 37 Au bord de l’océan, dans un endroit calme, laissez-vous guider par Patricia Tréanton « Le chemin des orchidées » à la découverte des bases de la méditation et de la pleine conscience ! Recentrez-vous sur vous-même, ralentissez, changez le rythme et laissez tous vos sens s’éveiller pour vivre le moment présent !

Réservation au 02 98 81 27 37

Durée : 1h – 5/7 pers max – Tarif : 10 € Plomodiern

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomodiern Other Lieu Plomodiern Adresse Plage de Lestrevet Plomodiern Finistère Ville Plomodiern lieuville Plomodiern Departement Finistère

Plomodiern Plomodiern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plomodiern/

Séance de méditation Plomodiern 2022-08-04 was last modified: by Séance de méditation Plomodiern Plomodiern 4 août 2022 Plage de Lestrevet Plomodiern Finistère

Plomodiern Finistère