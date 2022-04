Séance de méditation en compagnie du scribe Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 23:30, Lens.

Nuit des musées Séance de méditation en compagnie du scribe Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 23h30 Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Prévoir des chaussures souples et une tenue adaptée

Tapis de sol fournis

Séance de méditation de pleine conscience

Que regarde le scribe ? Son regard plonge-t-il en lui ou fixe-t-il celui qui l’a statufié dans un présent éternel pour nous regarder en ce lieu et maintenant ?

Invitation à la médiation en s’inspirant de sa présence, de sa posture et de l’intensité de son regard pour faire l’expérience d’un voyage intérieur.

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

http://www.louvrelens.fr https://www.facebook.com/MuseeLouvreLens/;https://www.instagram.com/louvrelens/;https://twitter.com/MuseeLouvreLens;https://www.youtube.com/user/LeLouvreLens

Saturday 14 May, 23:30

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

Sábado 14 mayo, 23:30

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France