Séance de méditation en compagnie du scribe

Musée du Louvre-Lens

le samedi 14 mai

Que regarde le scribe ? Son regard plonge-t-il en lui ou fixe-t-il celui qui l’a statufié dans un présent éternel pour nous regarder en ce lieu et maintenant ? Invitation à la médiation en s’inspirant de sa présence, de sa posture et de l’intensité de son regard pour faire l’expérience d’un voyage intérieur.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles Prévoir des chaussures souples et une tenue adaptée Tapis de sol fournis

