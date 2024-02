SÉANCE DE MÉDITATION DANS LA GALERIE ÉGYPTIENNE Musée de Tessé Le Mans, vendredi 15 mars 2024.

Méditation dans la galerie égyptienne

Et si vous redécouvriez l’art avec un œil nouveau en l’alliant avec la méditation de pleine conscience au musée de Tessé ?

La méditation de pleine conscience, c’est être à l’écoute de soi -même, de ses ressentis et du moment présent. L’art nous invite aussi à faire une pause et fait appel aux émotions. En alliant les deux, vous allez vivre l’art à l’intérieur de vous même. C’est le moment de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger. Prévoir une tenue décontractée. Sur réservation. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 12:15:00

fin : 2024-03-15 13:15:00

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire musee.tesse@lemans.fr

