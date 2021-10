Paris Atelier de la maison du vélo Paris Séance de marquage à la Maison du vélo Atelier de la maison du vélo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de la maison du vélo, le vendredi 10 décembre à 14:00

Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) propose régulièrement des séances de marquages ! Le marquage [Bicycode](http://www.bicycode.org) consiste à graver sur le cadre du vélo un numéro unique permettant la restitution du vélo à son propriétaire, s’il est retrouvé par la police ou par un partciulier. Munissez vous d’une pièce d’identité ou de la facture du vélo et de 10 €. Le marquage Bicycode est gratuit pour les [adhérents](http://mdb-idf.org/adherez/). Désormais, l’enregistrement sur la plateforme Bicycode est réalisé par MDB directement après l’identification de votre vélo.

10€ à régler sur place en liquide

