Landes

Séance de marche nordique à Gastes Gastes, 23 août 2022, Gastes. Séance de marche nordique à Gastes Devant le camping Les Près Verts 657 avenue du Lac Gastes

2022-08-23 10:30:00 – 2022-08-23 12:00:00 Devant le camping Les Près Verts 657 avenue du Lac

Gastes Landes Gastes EUR 4 4 Une matinée dynamique avec Céline, votre coach sportif, qui animera cette marche nordique tout public au milieu de la forêt des Landes. La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée au beau milieu de la nature. Les bâtons de marche sont fournis (taille à confirmer au numéro de téléphone inscrit dans votre confirmation de réservation) Séance au départ du camping Les Près Verts

Réservation obligatoire.

Contact : 06 43 02 88 84

Devant le camping Les Près Verts 657 avenue du Lac Gastes

