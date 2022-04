Séance de Longe côte

Séance de Longe côte, 30 avril 2022, . Séance de Longe côte

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 10:30:00 Activité de marche dans la mer, avec une hauteur d’eau située entre le nombril et la poitrine, pratiquée en combinaison, bottillons (ou baskets et chaussettes néoprène). Réservation obligatoire.

– Toute séance en extérieur est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des conditions météo

– Pas de sanitaires disponibles pour les activités dans l’eau

