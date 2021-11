Séance de l’invité avec Hélène Michel-Béchet Cinéma Star Saint-Exupéry, 11 décembre 2021, Strasbourg.

Cinéma Star Saint-Exupéry, le samedi 11 décembre à 10:00

**La séance de l’invité est une journée de rencontre avec un(e) auteur(e) organisée par la Safire en partenariat avec l’Agence Culturelle Grand Est, la DRAC et la Ville de Strasbourg.** **Nous invitons la réalisatrice Hélène Michel-Béchet le samedi 11 décembr avec une projection à 10h et une à 14h.** **Projection suivie d’un débat.** **Entrée libre, Star Saint-Exupéry.** Après des études d’Histoire & d’Archéologie, puis de Cinéma, c’est d’abord par le prisme du documentaire que Hélène Michel-Béchet choisit d’exprimer son regard sur le monde. A ce jour, elle a écrit et réalisé plusieurs films documentaires tournés dans les Vosges dont elle est originaire. Après avoir été sélectionnée à l’atelier Héroïnes, HMB développe aujourd’hui des projets de films d’animation et de fiction. **10h : “Un poil différent(e)”, 52 minutes, 2018, Sancho&Compagnie** [https://www.sanchoetcompagnie.fr/film/un-poil-different-e/](https://www.sanchoetcompagnie.fr/film/un-poil-different-e/) **Résumé**: Clémentine Delait, plus connue sous le nom de La Femme à Barbe, est devenue une célébrité internationale grâce à sa fameuse pilosité durant la Belle Epoque. L’incroyable destinée de cette femme, née dans un petit village des Vosges, nous permet aujourd’hui de nous interroger sur la question de l’émancipation de la femme et celle du genre. Grâce à ses Mémoires, retrouvées il y a quelques années, la réalisatrice remet en scène son café de l’époque et tente, avec l’appui de quelques femmes de science, de répondre à cette question : sommes-nous devenu.e.s plus ouvert.e.s à la différence de l’Autre un siècle plus tard ? **14h : “Chez Narcisse”, 52 minutes, 2020, Sancho&Compagnie** [https://www.sanchoetcompagnie.fr/film/chez-narcisse/](https://www.sanchoetcompagnie.fr/film/chez-narcisse/) **Résumé:** Un bistrot de village et un haut-lieu de la culture punk ! Au Val d’Ajol, petit village au sud des Vosges, existe depuis plus d’un siècle un bistrot tenu successivement par cinq générations de la même famille. Au fond de la cour, un ancien cinéma a été transformé en salle de concert où sont passés de nombreux groupes punk rock de la scène française. Chez Narcisse est devenu un lieu de culture alternative en territoire rural. En immersion dans les lieux, le film va à la rencontre des habitués, du public, des musiciens de passage (Les Sheriff, No one is innocent, Le Bal des Enragés…), des bénévoles et d’un groupe de chercheurs qui évoquent l’histoire et l’esprit du lieu, entre revendication d’indépendance et recherche de plaisir. Un espace de résistance dans lequel les gens ont plaisir à créer ensemble et où le Do It Yourself prend tout son sens.

Entrée libre, plus d’infos: helenesafiregrandest@gmail.com

Cinéma Star Saint-Exupéry 18 rue du 22 novembre, Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



