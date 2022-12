SÉANCE DE LECTURE – LES NUITS DE LA LECTURE 2023 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE, LES AMIS DE LA GEDE VOUS PROPOSENT UNE SEANCE DE LECTURE : LES ADULTES AUSSI FRISSONNENT EN LISANT… Vendredi 20 janvier, 19h, Accueil de loisirs

Par Les Amis de la Gède



Trembler, frissonner, sursauter, avoir la chair de poule, le cœur qui bat à la chamade, le souffle court… La peur s’empare de la littérature et des Nuits de la lecture 2023. Les Amis de la Gède vous convient à assister à une séance de lectures à voix haute d’un assemblage de textes classiques du genre et contemporains, Mêlant aussi bien les genres que les époques, les textes évoquerons plusieurs sortes de peur : peur primaire, animale et tangible, jusqu’aux peurs psychologiques qui déforment la réalité perçue. Pour un public d’auditeurs adolescents et adultes. >> Inscriptions et renseignements au 06.38.38.53.61 lesamisdelagede@gmail.com rue Vaucourt Singer Accueil de loisirs Batz-sur-Mer

