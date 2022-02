SEANCE DE LECTURE AVEC LIRE ET FAIRE LIRE Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre vous propose une séance de lecture avec l’association « Lire et faire lire » pour les enfants dès 3 ans (les parents sont les bienvenus)sur inscription obligatoire au 05.61.98.42.00 ou bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr Cette séance est organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : pass vaccinal pour les parents, port du masque dès 6 ans. Pour un beau voyage à travers de belles histoires à écouter et à partager… Séance de lecture par l’Association « Lire et faire lire » bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr +33 5 61 98 42 00 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr/ La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre vous propose une séance de lecture avec l’association « Lire et faire lire » pour les enfants dès 3 ans (les parents sont les bienvenus)sur inscription obligatoire au 05.61.98.42.00 ou bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr Cette séance est organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : pass vaccinal pour les parents, port du masque dès 6 ans. Pour un beau voyage à travers de belles histoires à écouter et à partager… Bibliothèque de Rieux-Volvestre

