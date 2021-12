Clermont-Ferrand Centre de documentation du cinéma et du court métrage de La Jetée Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Séance de lanterne magique Centre de documentation du cinéma et du court métrage de La Jetée Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Avant l'invention du cinéma, la Lanterne Magique avait émerveillé des générations de spectateurs. Découvrez cet art et voyagez dans le temps grâce à une projection de vues originales du XIXe s., accompagnée d'une courte conférence. Découvrez l'art des montreurs de Lanternes magiques et voyagez dans le temps grâce à une projection de vues originales du XIXe s., accompagnée d'une courte conférence.

Centre de documentation du cinéma et du court métrage de La Jetée
6 place Michel-de-l'Hospital 63000 Clermont-Ferrand
22 janvier 2022 à 18:00

