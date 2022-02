Séance de Jeu de société : L’Art & Ma Carrière Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Angoulême Charente Dans le cadre de sa programmation autour de l’exposition Paradoxales

qui présente des œuvres d’artistes femmes de sa collection, le FRAC

vous propose de découvrir le jeu de société L’Art & Ma Carrière imaginé

par l’artiste Olivia Hernaïz. info@frac-poitou-charentes.org +33 5 45 92 87 01 http://www.frac-poitou-charentes.org/ FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême

