« Séance de Gong en plein air » – Tourbières de Vendoire Vendoire Vendoire Catégories d’évènement: Dordogne

Vendoire

« Séance de Gong en plein air » – Tourbières de Vendoire Vendoire, 2 juillet 2022, Vendoire. « Séance de Gong en plein air » – Tourbières de Vendoire

Tourbières de Vendoire Vendoire Dordogne

2022-07-02 – 2022-07-02 Vendoire

Dordogne Vendoire « Séance de Gong en plein air ». Bien être et art en pleine nature, seront les maîtres mots de cette journée – relaxation & méditation gong. Places limitées – Réservation obligatoire- Au chapeau « Séance de Gong en plein air ». Places limitées – Réservation obligatoire- Au chapeau « Séance de Gong en plein air ». Bien être et art en pleine nature, seront les maîtres mots de cette journée – relaxation & méditation gong. Places limitées – Réservation obligatoire- Au chapeau © CAUE

Vendoire

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vendoire Other Lieu Vendoire Adresse Tourbières de Vendoire Vendoire Dordogne Ville Vendoire lieuville Vendoire Departement Dordogne

Vendoire Vendoire Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendoire/

« Séance de Gong en plein air » – Tourbières de Vendoire Vendoire 2022-07-02 was last modified: by « Séance de Gong en plein air » – Tourbières de Vendoire Vendoire Vendoire 2 juillet 2022 Tourbières de Vendoire Vendoire Dordogne

Vendoire Dordogne