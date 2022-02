Séance de dessin / galerie de Zoologie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance de dessin / galerie de Zoologie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 21 février 2022, Rennes. Séance de dessin / galerie de Zoologie

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, le lundi 21 février à 17:00

— **Séance de dessin dans la galerie de zoologie** Vous aimez dessiner les animaux, mais n’arrivez pas à capturer leur beauté lorsqu’ils sont en mouvement ? Vous avez toujours rêvé de crayonner un flamand rose, un squelette d’éléphant, ou un plathelminthe ? Venez aux ateliers libres de dessin naturaliste de la galerie de zoologie de l’Université de Rennes 1, sur le campus de Beaulieu. La galerie d’exposition de près de 4000 spécimens provenant du monde entier vous ouvre ses portes exceptionnellement durant ces ateliers ! **_► Lundi 21 février de 17h à 19h_** _**Gratuit / Réservation et pass sanitaire obligatoires**_ > [Réserver](https://www.billetweb.fr/atelier-dessin-galerie-de-zoologie5) _**Consignes :**__ Masque obligatoire Controle du pass sanitaire Techniques sèches seulement (pas d’aquarelle ni peinture)_ Atelier libre de dessin naturaliste de la galerie de zoologie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T17:00:00 2022-02-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Adresse 263 avenue du général Leclerc, Rennes Ville Rennes lieuville Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Séance de dessin / galerie de Zoologie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 2022-02-21 was last modified: by Séance de dessin / galerie de Zoologie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 21 février 2022 Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine