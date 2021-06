Séance de dessin au Musée Pompon Saulieu, 25 août 2021-25 août 2021, Saulieu.

EUR 20 Les sculptures de Pompon se prêtent merveilleusement à l’étude des volumes, des formes, à la précision du trait etc. Au gré des inspirations et guidés par des démonstrations, nous réaliserons des croquis des sculptures présentes dans les différentes salles, pour apprendre à observer, travailler les proportions et les volumes. Un temps pour soi, en tête à tête avec les sculptures de Pompon. Mercredi 25 août 2021 de 14h à 17h. Accessible LSF. Réservation : vanessa.damianthe@gmail.com

