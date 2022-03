Séance de dédicaces Viry-Noureuil Viry-Noureuil Catégories d’évènement: Aisne

Viry-Noureuil

Séance de dédicaces Viry-Noureuil, 26 mars 2022, Viry-Noureuil. Séance de dédicaces Viry-Noureuil

2022-03-26 – 2022-03-26

Viry-Noureuil Aisne Viry-Noureuil 0 0 0 Rendez-vous le samedi 26 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au caviste Bacchus, situé dans la ZAC les Terrages à Viry-Noureuil. L’acteur et Vigneron Pierre Richard, sera en dédicace chez Bacchus !

Le grand blond avec une chaussure noire est également un vigneron accompli. Informations au 03 23 57 42 17 Rendez-vous le samedi 26 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au caviste Bacchus, situé dans la ZAC les Terrages à Viry-Noureuil. L’acteur et Vigneron Pierre Richard, sera en dédicace chez Bacchus !

Le grand blond avec une chaussure noire est également un vigneron accompli. Informations au 03 23 57 42 17 +33 3 23 57 42 17 Rendez-vous le samedi 26 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au caviste Bacchus, situé dans la ZAC les Terrages à Viry-Noureuil. L’acteur et Vigneron Pierre Richard, sera en dédicace chez Bacchus !

Le grand blond avec une chaussure noire est également un vigneron accompli. Informations au 03 23 57 42 17 Bacchus

Viry-Noureuil

dernière mise à jour : 2022-03-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Viry-Noureuil Autres Lieu Viry-Noureuil Adresse Ville Viry-Noureuil lieuville Viry-Noureuil Departement Aisne

Viry-Noureuil Viry-Noureuil Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viry-noureuil/

Séance de dédicaces Viry-Noureuil 2022-03-26 was last modified: by Séance de dédicaces Viry-Noureuil Viry-Noureuil 26 mars 2022 Aisne Viry-Noureuil

Viry-Noureuil Aisne